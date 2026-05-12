Cresce l’interesse intorno al “Maggio dei libri” di Barletta. Il primo evento del corrente weekend è la presentazione del libro di Giuseppe Tarantini “Il mistero di capo Colonna” (Adda editore). L’appuntamento è alle ore 18 di venerdì 15 maggio nella Sala “Bernardini” di Palazzo San Domenico (via Cavour, ingresso libero).

Dialogherà con l’autore la giornalista Floriana Tolve. “Il mistero di Capo Colonna” è una riflessione narrativa sulla costruzione del mostro, sull’origine culturale del vampiro e sulla necessità umana di trasformare l’incomprensibile in colpa. Il romanzo, in un trittico spazio temporale, si articola tra il IX secolo a.C., il Settecento e il presente. Prima tappa su un promontorio sacro affacciato sull’Adriatico, in un villaggio devastato da carestia e malattia. Quando la febbre colpisce i bambini, la comunità cerca una causa visibile.

Quattro giovani diventano il bersaglio di un rituale apotropaico. Prima della morte, i loro denti vengono estratti e disseminati. La pietra grava sui corpi per impedirne il ritorno. Il gesto non è barbarie cieca, ma risposta coerente alla paura. Si giunge al 1774, quando il vescovo illuminista Giuseppe Forges Davanzati affronta un’ondata di presunti casi di vampirismo nelle campagne pugliesi. Con la sua “Dissertazione sopra i vampiri” tenta di smontare la superstizione con la ragione. Ma nei suoi studi d’archivio riemerge la memoria di un’antica sepoltura “sotto pietra grave”. Infine l’approdo nel presente. Uno scavo archeologico dell’Università di Bari rivela quattro scheletri con adentulia da avulsione dentaria pre-mortem. La scienza parla di necrofobia rituale. Ma sotto i dati si intravede la stessa dinamica che attraversa i secoli: la paura

collettiva che cerca un morbo da estirpare.

Giuseppe Tarantini, già Sindaco di Trani, è Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta e del Dipartimento Oncologico della ASL BT, nonché Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese. “Il Maggio dei libri”, invece, è promosso dall’Amministrazione comunale aderendo all’iniziativa nazionale del Ministero della Cultura e del Centro per il libro e la lettura.