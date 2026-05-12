Prosegue il percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito della programmazione del VI Piano Sociale di Zona. Il prossimo tavolo tematico, dedicato a “Invecchiamento attivo e politiche per l’integrazione delle persone con disabilità”, si terrà il 14 maggio 2026, alle ore 16:30, presso la Sala Conferenze del Castello di Barletta.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto e partecipazione aperta a istituzioni, operatori del settore, enti del terzo settore e cittadini, con l’obiettivo di raccogliere contributi e proposte utili alla definizione delle future politiche sociali del territorio.

Il percorso è stato avviato il 7 maggio scorso con il primo tavolo tematico dedicato a “Politiche familiari, tutela dei minori e contrasto al maltrattamento su donne e minori”.

Nel corso degli incontri sarà possibile presentare proposte progettuali utilizzando il format “Scheda proposta progettuale VI Piano Sociale di Zona”, disponibile al link https://www.comune.barletta.bt.it/sito/pagina/208638-welfare-servizio-sociale-on-line. Le proposte potranno essere consegnate durante i lavori oppure inviate via PEC all’indirizzo [email protected] entro il 23 maggio 2026.

L’Amministrazione comunale invita tutti gli attori del territorio a partecipare attivamente al percorso condiviso di programmazione sociale, contribuendo alla costruzione di un sistema di welfare sempre più inclusivo ed efficace.