Per permettere il ripristino del manto stradale su tratti già soggetti a lavori di scavo per la posa di cavi elettrici è stata disposta l’istituzione del divieto di sosta con rimozione ambo i lati della carreggiata (dalle ore 07,00 alle ore 17,00) a partire dal 14 Maggio fino al 30 Giugno (o a cessate esigenze) sui seguenti tratti stradali:
Vicinale San Marco – Vicinale Petraro – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa – Via Dante Alighieri – Via Boccaccio (solo nei tratti soggetti ai lavori).
Per nuovi lavori di posa di cavi elettrici è stato istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati della carreggiata (dalle ore 07,30 alle ore 17,00) dal 18 Maggio al 22 sul tratto di strada costeggiante il complesso residenziale Colosseo compreso tra Via Leonardo da Vinci a Via Vittorio Veneto.