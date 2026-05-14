Lo chiamano retelling mitologico ed è la rievocazione in chiave moderna di miti antichi e molto amati dal grande pubblico. “Il sogno di Perseo e Medusa” dello scrittore e giornalista Vittorio Grimaldi, presentato al Palazzo San Domenico di Barletta, si inserisce in questo filone raccontando la storia della terribile Gorgone, capace di pietrificare chiunque la guardasse, e del suo incontro con l’eroico figlio di Zeus, introducendo delle sorprendenti novità rispetto alla celebre narrazione compiuta da Ovidio nelle sue Metamorfosi.

Vittorio Grimaldi, alla sua terza opera letteraria, è molto conosciuto anche sul web grazie ad un canale youtube dedicato interamente agli appassionati di mitologia.

La presentazione dell’opera di Grimaldi si inserisce nel programma “Maggio dei libri” della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” ed è promossa dalla sezione provinciale dell’UNCI, l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia.

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