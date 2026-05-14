In Puglia cresce l’età media delle auto in circolazione, mentre nella provincia BAT si concentrano i mezzi più “anziani”. E’ quanto emerge da uno studio condotto ad aprile 2026 da Facile.it, una delle principali piattaforme italiane di comparazione, intermediazione e promozione per assicurazioni, prodotti finanziari, utenze e noleggio auto. Secondo i dati, l’età media delle auto in Puglia ha raggiunto i 14 anni, con un balzo in avanti del 4%. La regione pugliese si piazza al terzo posto in Italia per anzianità di veicoli, a pari merito con la Sardegna, alle spalle di Calabria e Sicilia (al primo posto) e Basilicata seconda. L’età media italiana è di 12 anni e 6 mesi. Dando uno sguardo provincia per provincia si scopre poi che i veicoli più anziani della Puglia si concentrano nella provincia di Barletta-Andria-Trani, con un’età media di 15 anni e 1 mese. Seguono nella graduatoria, a pari merito, le province di Brindisi e Foggia (14 anni e 8 mesi di media), Taranto con 13 anni e 10 mesi e la provincia di Lecce (13 anni e 8 mesi). Le auto più giovani si trovano a Bari e provincia (13 anni e 2 mesi l‘età media). Il parco auto è mediamente invecchiato in tutta la regione, con una forbice compresa tra il +6% nella BAT e nel Brindisino (dove l’invecchiamento è più consistente), e il +1% di Bari.