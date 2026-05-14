«Venerdì 29 maggio, alle ore 11, presso il porto di Barletta è previsto il taglio del nastro per l’inizio dei lavori di allungamento dei moli foranei del porto della città. All’evento, storico per il territorio, parteciperanno rappresentanti istituzionali, membri del governo e autorità locali». Lo annuncia il senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio e segretario della Commissione Industria, che in questi anni ha promosso e ottenuto la realizzazione dei lavori nell’area portuale di Barletta.