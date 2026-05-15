Dalle ore 8 di sabato 16 maggio 2026, per le successive 12 ore e comunque sino a cessate esigenze saranno chiusi a Barletta i giardini del Castello, il Cimitero e il giardino comunale tra le vie Manzoni, Leopardi e da Vinci.
Lo stabilisce un’ordinanza del Sindaco, Cosimo Cannito, sulla base del comunicato di allerta gialla per rischio vento pervenuto dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia.
Considerato il pericolo per la pubblica incolumità derivante dagli eventi meteorici di particolare intensità che potrebbero verificarsi nel periodo in argomento, il provvedimento raccomanda alla cittadinanza di non frequentare le strade alberate e ogni altra area verde liberamente accessibile su tutto il territorio comunale.