Una mattinata dedicata alla partecipazione attiva, alla creatività e alla sostenibilità quella vissuta dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” presso il plesso “G. Rodari”, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Raccogliamo le idee!”.

Il progetto, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, coinvolge scuole di tutta Italia in un percorso dedicato all’Agenda 2030, alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile. L’evento, svoltosi il 14 maggio 2026 a Barletta, ha visto la partecipazione di 103 studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, accompagnati dai docenti. Hanno aderito le classi quinte della primaria e le seconde della secondaria dell’I.C. “Pietro Mennea”, insieme a un gruppo di studenti dell’I.C. “Musti-Dimiccoli”.

Attraverso laboratori e momenti di confronto, gli alunni hanno lavorato in gruppo trasformando idee, riflessioni e “superpoteri” personali in proposte concrete dedicate alla tutela dell’ambiente, all’inclusione e al miglioramento del territorio. L’iniziativa si è configurata come un vero spazio di ascolto e partecipazione, dando voce alle nuove generazioni e alla loro visione di un futuro più sostenibile. Le proposte elaborate saranno infatti raccolte e valorizzate nei processi nazionali collegati alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti referenti e dalle fiduciarie di plesso, che hanno evidenziato entusiasmo e coinvolgimento da parte degli studenti durante tutte le attività.

«La scuola ha il compito di educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza, ma anche alla responsabilità e alla partecipazione attiva – ha dichiarato la dirigente scolastica Gabriella Catacchio -. Attraverso esperienze come “Raccogliamo le idee!” i nostri studenti imparano che anche le piccole azioni possono contribuire a costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e rispettoso dell’ambiente».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Debora Ciliento, promotrice dell’evento insieme al MASE. Nel suo intervento ha richiamato i valori della “cura” dell’ambiente e della “pace” come principi guida dell’iniziativa. Esperienze come questa confermano il ruolo centrale della scuola nella formazione di cittadini consapevoli, responsabili e pronti a contribuire alla costruzione di una società più equa, inclusiva e sostenibile.