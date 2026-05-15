In poco più di 100 partite giocate nel calcio italiano ha vinto tre campionati di Serie D: prima ad Altamura, poi a Casarano, infine a Barletta. Eppure Gabriel Fernandes, portiere brasiliano che festeggerà 21 anni il prossimo 24 giugno, non ha dubbi su quale sia stato il salto di categoria più entusiasmante.

Da regolamento, Fernandes avrà la terza chance in carriera di salire tra i pro da extracomunitario. Dalla sua ci sono i numeri: 21 partite chiuse con la porta inviolata a Barletta, appena 20 gol subiti. Nessun dubbio sulla partita chiave.

Da gennaio i biancorossi hanno cambiato passo: 14 vittorie su 16 partite con Massimo Paci in panchina, una rimonta clamorosa fino alla vetta e un campionato vinto con due turni di anticipo. E non è finita qui: c’è la Poule Scudetto in corso. Domenica sul campo della Scafatese al Barletta basterebbe un punto per accedere in semifinale da miglior seconda.

Finire la stagione bene, poi pensare al futuro. Possibilmente tra i pro. Questo il mood di Fernandes. Che sogna di giocare tra i pro con il campagno di squadra e connazionale Da Silva.