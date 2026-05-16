I lavori di realizzazione della nuova piscina comunale coperta nella zona 167 di Barletta hanno raggiunto uno stato di avanzamento del 60% ma la scadenza per la loro ultimazione, fissata al 30 giugno per non perdere i fondi PNRR, non potrà essere rispettata. Lo ha reso noto l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Dileo durante l’ultimo consiglio comunale spiegando che le pause imposte negli ultimi sei mesi dalle cattive condizioni meteo non hanno permesso di rispettare il cronoprogramma iniziale delle opere. Nuova scadenza dei lavori, dunque, fissata al 9 settembre. Dieci giorni fa il Comune ha inviato al Ministero una richiesta di proroga per l’ultimazione delle opere

L’intervento ha un costo complessivo di poco superiore ai 3 milioni di euro, dei quali 2.500.000 provenienti da un finanziamento PNRR ottenuto nel 2022 dall’allora commissario straordinario Francesco Alecci. Verrà realizzata una piscina di tipo semi olimpionico a 6 corsie, provvista di spogliatoi. Con un altro progetto, da 560mila euro, non soggetto a scadenze, la giunta provvederà ai lavori supplementari di sistemazione delle aree esterne come marciapiedi, percorsi pedonali, aree parcheggio, impianti di illuminazione ed opere idrauliche. Nulla, invece, è stato ancora deciso sulla gestione della piscina.