L’aumento dell’addizionale regionale dell’Irpef per il disequilibrio nella sanità del 2025 di 349 milioni di euro è arrivato. Ad annunciarlo proprio il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Nulla cambierà per i redditi fino a 15mila euro annui, ci sarà invece un aumento medio di 4,17 al mese per i redditi tra 15 e 28mila euro, di 19,33 euro per redditi tra i 28 e i 50mila e 66,62 euro per redditi tra i 50 e i 100mila euro. È questa la manovra finalizzata a garantire la sostenibilità del sistema sanitario regionale e la continuità dei servizi ai cittadini e che Decaro presenterà al ministero della Salute in qualità di commissario ad acta. Il presidente ha spiegato che, prima di agire sulla leva fiscale, ha voluto chiedere sacrifici alla macchina regionale e alla politica: sono stati così tagliati 107 milioni di euro che andranno a coprire una parte del disequilibrio sanitario del 2025.

Stefania Di Michele