L’Associazione Donne Giuriste Italia sez di Trani in collaborazione con la Mondadori di Barletta il 19 maggio , presso la libreria, ore 19,00 presenta il libro di Donato Altomare: Castel Del Monte: “Il Mistero Svelato”. Castel del Monte non è un semplice monumento, ma un enigma di pietra che unisce storia, astronomia, matematica e il mito del grande Federico II.

Questa straordinaria costruzione è sempre stata avvolta da tanti misteri sul perché della sua esistenza o chi davvero l’abbia costruito. Un enigma che viene magistralmente raccontato dall’autore. Un racconto, una specie di giallo storico, avvolgente e semplice. Il libro sottopone ai lettori le varie ipotesi e teorie che i numerosi studiosi hanno proposto con finale a sorpresa. A dialogare con l’autore sarà l’Avv. Susanna Balducci Vice-Presidente ADGI sez. di Trani.