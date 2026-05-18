L’Amministrazione comunale di Barletta ha aderito con proprio patrocinio

alla “Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche

dell’intestino (MICI)”, detta anche World IBD Day, in calendario martedì

19 maggio 2026.

Per la circostanza la facciata del teatro Curci, simbolo del patrimonio

monumentale cittadino, sarà illuminata nelle ore serali di viola, colore

distintivo dell’evento.

L’iniziativa di sensibilizzazione, promossa da M.I.Cro. Italia ODV,

associazione di volontariato creata per offrire assistenza medica,

morale e psicologica a chi convive con questo genere di patologie

invalidanti (come, ad esempio, il morbo di Crohn o la colite ulcerosa),

vuole incoraggiare i pazienti a superare le conseguenti barriere

psicologiche che spesso li costringono ad autolimitarsi, sottraendosi

alla vita sociale e rinunciando a tante attività quotidiane.

“Vogliamo incoraggiare ogni paziente – spiega il Presidente

dell’Associazione Vincenzo Florio – ad uscire dall’ombra della malattia

e prendersi cura di sé per costruire una nuova normalità senza barriere

invisibili”.

Decisivo, quindi, può rivelarsi contributo offerto dalla sponda

istituzionale nelle campagne di sensibilizzazione rivolte a migliorare

la qualità della vita dei pazienti in argomento, affinché possano

guardare al domani con maggiore ottimismo.