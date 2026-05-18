L’Amministrazione comunale di Barletta ha aderito con proprio patrocinio
alla “Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche
dell’intestino (MICI)”, detta anche World IBD Day, in calendario martedì
19 maggio 2026.
Per la circostanza la facciata del teatro Curci, simbolo del patrimonio
monumentale cittadino, sarà illuminata nelle ore serali di viola, colore
distintivo dell’evento.
L’iniziativa di sensibilizzazione, promossa da M.I.Cro. Italia ODV,
associazione di volontariato creata per offrire assistenza medica,
morale e psicologica a chi convive con questo genere di patologie
invalidanti (come, ad esempio, il morbo di Crohn o la colite ulcerosa),
vuole incoraggiare i pazienti a superare le conseguenti barriere
psicologiche che spesso li costringono ad autolimitarsi, sottraendosi
alla vita sociale e rinunciando a tante attività quotidiane.
“Vogliamo incoraggiare ogni paziente – spiega il Presidente
dell’Associazione Vincenzo Florio – ad uscire dall’ombra della malattia
e prendersi cura di sé per costruire una nuova normalità senza barriere
invisibili”.
Decisivo, quindi, può rivelarsi contributo offerto dalla sponda
istituzionale nelle campagne di sensibilizzazione rivolte a migliorare
la qualità della vita dei pazienti in argomento, affinché possano
guardare al domani con maggiore ottimismo.