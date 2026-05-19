Due uomini di Barletta, di cui uno con precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza perché accusati di avere prima distrutto a colpi di mazze e spranghe le telecamere esterno e gli infissi della sede di un’agenzia di assicurazioni a Barletta in un tentativo di furto. L’agenzia è di proprietà di Flavio Basile consigliere comunale di maggioranza, presidente della commissione Lavori pubblici con deleghe alla Sicurezza del Comune di Barletta. “Hanno rotto le telecamere esterne, piegato la serranda, colpito la vetrina anti sfondamento e poi rovinato un’altra serranda per rompere il vetro della porta – riferisce Basile – mi chiedo cosa volevano portare via? I computer? I pochi euro che stavano in cassa? È un episodio isolato oppure volevano colpirmi per il lavoro che faccio?”. Il consigliere comunale è stato svegliato dalle forze dell’ordine e accompagnato in caserma per sporgere denuncia. “Lì mi è stato detto che i due presunti autori sono stati individuati perché sorpresi dai carabinieri in flagranza. Ci sarebbero anche i video di quello che stavano facendo”, aggiunge. “Spero sia un dispetto e nulla di più”, si augura Basile.