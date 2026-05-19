Oltre 800 atleti tesserati per 44 diversi club hanno dato vita nel fine settimana, allo stadio “Cozzoli” di Molfetta, ai Campionati regionali assoluti di società Puglia-Basilicata. Numeri significativi che restituiscono la dimensione di un movimento in crescita e confermano la competitività di diverse formazioni che si misureranno ai rispettivi livelli nelle fasi nazionali.

Successo in ambito maschile per l’Avis Barletta con 12.556 punti, appena dieci in più rispetto all’Aden Exprivia Dai Optical Molfetta (12.546) mentre sul terzo gradino del podio si è piazzata la Giovani Atleti Bari (11.690). In top five anche il Club Atletico Potenza (11.291) e l’Elite Academy Bari (11.136).

La società barlettana ha vinto otto gare: 100 e 200 con Paolo Langiulli (rispettivamente 10″52 e 21″12), 400 con Lapo Bianciardi (46″59), 400 ostacoli con José Bencosme (52″39), 800 con Zohair Hadar, 1500 e 5000 con Emile Hafashimana (14:07.38), getto del peso con Vincenzo D’Agostino (18.90).

Cinque i successi del team molfettese, quattro dei quali nei concorsi: disco con Carmelo Musci (60.65), triplo con Daniele Greco, lungo con Mihnea Esanu (7.32), alto con Vittorio Margiotta, da aggiungere al primo posto di Carmelo Cannizzaro nei 3000 siepi (8:53.72). Due le affermazioni per la Giovani Atleti: staffetta 4×100 (Paladini, De Maggio, Masnada, Antonaci) e giavellotto (Paolo Puppo). La società potentina si è imposta nella 4×400 (Lancellotti, Vaccaro, Lopomo, Boccia) in 3:14.67. L’Elite Academy ha prevalso nel salto con l’asta grazie al 4.80 di Gabriele Belardi.

L’Amatori Atletica Acquaviva ha fatto suoi i 10.000 metri di marcia con l’azzurro Giuseppe Disabato (41:17.59).

Una vittoria di specialità anche per l’U. S. Foggia con Daniele Arcidiacono sui 110 ostacoli e per l’Atletica Amatori Cisternino Ecoservizi con Carlo Calabrese (martello). Rilevante, sotto il profilo tecnico, anche il 10″56 di Stefano Abbinante (Aden Exprivia Dai Optical Molfetta) nei 100 metri.

Primo posto, nella classifica femminile, per l’Alteratletica Locorotondo (12481 punti), che ha preceduto nell’ordine Giovani Atleti Bari (11188), U. S. Foggia (10206), Futurathletic Team Apulia (10034) e Amatori Atletica Acquaviva (10015).

Quanto alle gare nel dettaglio, Locorotondo ha collezionato sette vittorie: due di Alessia Muciaccia (800 e 1.500), una a testa di Anna Musci (peso), Viviana Marinelli (5.000 con 16:34.76), Francesca Lanciano (triplo, 12.73), Antonisia Ancona (3.000 siepi) ed Emanuella Sonia Daddato (martello). Quattro, invece, quelle ottenute dalla Giovani Atleti: staffetta 4×100 (Loseto, Akakpovi, Gambacorta, Mariano), staffetta 4×400 (Gambacorta, Farella, Speciale, Akakpovi), lungo (Federica Palazzo), giavellotto (Claudia Lippo). Tre successi per la società foggiana: Letizia Bruno sui 100, Martina Lukaszek nel disco, Costanza Finizio nell’asta. Maria Cecilia Pontrandolfo (5000 metri di marcia) e Tamara Ventura (100 ostacoli) le portacolori vincenti del team di Acquaviva mentre Sofia Sternativo nell’alto ha regalato una soddisfazione all’Aps Due Mondi. L’Eos Potenza si è fregiata delle vittorie di Enza Lancellotti su 200 (con 23″72) e 400. Letizia Bruno è giunta seconda sui 200 con un buon 24″14.

RISULTATI:

Classifica maschile:

https://www.fidal.it/ risultati/2026/REG42617/ Risultati/RankingTeam001.html

Classifica femminile:

https://www.fidal.it/ risultati/2026/REG42617/ Risultati/RankingTeam002.html