Emessa dall’Ufficio Traffico un’ordinanza dirigenziale per disciplinare la viabilità in occasione della festa rionale in onore di Santa Rita da Cascia (Parrocchia di San Benedetto). Le celebrazioni interesseranno le giornate dal 20 al 22 Maggio corrente. Di seguito i provvedimenti adottati:
Mercoledì 20 maggio – Su via Canne (da via Boggiano a via S. Benedetto), divieto di sosta con rimozione (ambo i lati carreggiata) dalle ore 15 alle 20 e divieto di transito.
Giovedì 21 maggio – Dalle ore 20 è istituito il divieto di transito (solo durante il passaggio di musici e sbandieratori) lungo l’itinerario comprendente le vie: R. Margherita (presso chiesa di San Benedetto), Tatò, Mons. Dimiccoli, Volta, Dicataldo, Francavilla, Canne, Michieli, Musti, Passero, Affaitati, Abbate, Scommegna, Mons. Dimiccoli, Solferino, Palica, G. da Barletta, S. Martino, S. Benedetto, Caputo, R. Margherita (chiesa).
Venerdì 22 Maggio – Su via R. Margherita (da Via Scommegna a Via Boggiano) è istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati della carreggiata, ed il divieto di transito dalle ore 14 alle 24. Dalle 18 alle 23 il divieto di sosta con rimozione interesserà parzialmente via Pastrengo, via Mons. Dimiccoli, via Dicuonzo, via Canne, via Musti, via Carducci, piazza Di Vittorio e piazza P. Umberto.
Stabilito infine il divieto di transito – solo durante il passaggio della processione (partenza alle ore 19.30 dalla Chiesa di S. Benedetto) – su via R. Margherita (da via Scommegna a via Dicuonzo), via Pastrengo (da via R. Margherita a via Mons. Dimiccoli), via Mons. Dimiccoli (da via Pastrengo a via Dicuonzo), via Dicuonzo (da via Dimiccoli a via R. Margherita e da quest’ultima a via Canne), via Canne (da via Dicuonzo a via Musti), via Musti (da via Canne a via Carducci), via Carducci (da via Musti a piazza Di Vittorio) piazza Di Vittorio (lati contromano causa lavori), via Roma (da vico Vittoria a piazza Principe Umberto), piazza P. Umberto (contromano), via R. Margherita (da piazza P. Umberto ad ingresso Chiesa S. Benedetto).