I VIDAGE lanciano il loro album d’esordio “Anatomia”, in uscita il prossimo 22 maggio. In serata ad Andria alle 21 all’Officina San Domenico release party condiviso con i gruppi PER ASPERAX e UNGHIA INCARNITA.

9 tracce con riff di chitarra intensi, groove che tirano dritto, una voce satura e in costante tensione tra parlato e aperture melodiche.

Un disco che condensa una ricerca sonora e testuale con un obiettivo preciso: unire il sound stoner delle band oltreoceano con la nostra lingua.

In Anatomia i Vidage fondono le loro radici stoner rock in stile Kyuss e l’alternative/grunge dei Verdena con la sensibilità poetica di Majakovskij, Pasolini e Jack London.

Ma soprattutto, cercano di portare in superficie i tumulti interiori di una coscienza in cerca di sé stessa, mai soddisfatta di ciò che si trova in superficie e in costante lotta con il mondo e la società. Un’anima che riesce a comprendere le proprie emozioni solo per contrasto, per differenza. Tanto fragile quanto forte, come la generazione di cui la band fa parte.

“La nostra è una musica che arriva subito addosso, ha un impatto immediato sul corpo dell’ascoltatore”, dice Giorgio (cantante e autore dei testi). “Ma non si limita a questo: cerca anche di scavare più a fondo nell’interiorità, fino a scoprirne l’anatomia”.

Da Barletta al palco degli Afterhours

Il percorso dei Vidage è cominciato nel 2018, dal desiderio di quattro ragazzi di provincia di smuovere un ambiente che si stava assopendo, forse per sempre. Dal 2024 la band ha vissuto in accelerazione costante: finali nazionali del Tour Music Fest, il primo singolo (io) e una fanbase fedele che è diventata parte integrante dei loro live.

L’anno successivo arriva il traguardo più significativo: vengono selezionati per la rassegna Carne Fresca, di Manuel Agnelli e Giovanni Succi. Dopo aver suonato presso il Germi di Milano, Agnelli li sceglie personalmente per aprire la data degli Afterhours + Calibro 35 al Locus Festival (Locorotondo, 08/08/2025).

Vengono pubblicati anche i singoli Inno e Martin Eden.

“Questo album rappresenta per noi un punto di arrivo e di partenza insieme: racchiude la ricerca sonora e tematica che abbiamo portato avanti finora, ma è anche una mappa per il nostro percorso futuro. Siamo in costante evoluzione, ma non ci piace dimenticare chi siamo e da dove abbiamo cominciato”.

La produzione di Anatomia è stata curata dal chitarrista Fabio Tolve, con la partecipazione di Steve Di Fidio, giovane compositore e musicista pugliese. La pubblicazione dell’album è stata anticipata dal singolo Senza Fantasia (già disponibile su tutte le piattaforme) e dal videoclip annesso, girato dal videomaker Giuseppe Schimera e attualmente in gara per il contest Rock’n’Regions 2026.

Anatomia uscirà venerdì 22 maggio sulle principali piattaforme (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal) ed è già possibile effettuarne il pre-save. I Vidage sono Giorgio Porcelluzzi (cantante), Fabio Tolve (chitarrista), Francesco Digiorgio (bassista) e Enzo Somma (batterista)