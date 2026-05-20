Pubblichiamo la nota di Domenico De Santis in seguito al tentato furto nell’agenzia del consigliere comunale Flavio Basile e nella caserma dei Vigili del Fuoco:

«A sole 24 ore dal tentato furto nell’agenzia di un consigliere comunale di Barletta, Flavio Basile, al quale esprimo la mia solidarietà per l’accaduto, si registra ancora a Barletta un furto alla caserma del Vigili del Fuoco. Un luogo che rappresenta una istituzione e, soprattutto, un gesto che va a colpire chi, quotidianamente, ci tutela e interviene mettendo a repentaglio la propria sicurezza nelle situazioni più delicate e pericolose. A loro la mia vicinanza. Il furto di questa notte è ignobile oltre che il segnale di una situazione alla deriva.

La videosorveglianza non è la soluzione, è soltanto parte, una parte, di un sistema che deve riportare legalità e sicurezza in città e nell’intero territorio della Bat. Non dimentichiamo quanto accaduto a Bisceglie. La sesta provincia pugliese è una terra che desta gli appetiti della criminalità organizzata, che non si ferma davanti a nessuno. Serve lo Stato, serve che si veda, che sia presente con più unità e più mezzi.

Grazie ai Carabinieri per il lavoro svolto e a tutte le forze dell’ordine per gli sforzi quotidiani e per l’abnegazione al servizio. A loro il merito di operare nonostante tutto a tutela della sicurezza di tutti».