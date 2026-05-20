Un furto si è verificato, ieri, ai danni della sede dei Vigili del Fuoco di Barletta. Un uomo con il volto coperto da un cappuccio si è introdotto all’interno del presidio operativo di via Trani riuscendo a sottrarre un divaricatore idraulico in dotazione a un mezzo di emergenza. Il dispositivo rubato è uno strumento altamente specialistico utilizzato dai Vigili del Fuoco negli interventi di soccorso stradale più complessi. Il divaricatore idraulico consente infatti di allargare le lamiere dei veicoli incidentati per liberare persone rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo. Dopo il furto, l’uomo si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di un’auto parcheggiata poco distante dalla struttura. Sul caso indagano ora i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Per quanto singolare non si tratterebbe, però, di un episodio isolato. In altre zone d’Italia, nell’ultimo periodo, mezzi e caserme dei Vigili del Fuoco sono stati presi di mira da bande interessate proprio a strumenti di questo tipo. I divaricatori idraulici, infatti, possono essere utilizzati anche in ambito criminale per forzare accessi, saracinesche o cancelli durante furti e assalti.