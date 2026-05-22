«Buon lavoro al nuovo Direttore generale della Asl Bat, Alessandro Di Bello. L’auspicio è che si possa intravedere da subito un netto cambio di passo nella governance dell’azienda sanitaria». Lo scrive il consigliere regionale di Forza Italia, Marcello Lanotte.

«La BAT ha una grave e cronica carenza di posti letto, di personale medico e infermieristico e di servizi sanitari. Non abbiamo notizie precise e non conosciamo i tempi di realizzazione delle Case della Salute, dell’ospedale di Andria e della piastra Oncoematologica del Dimiccoli di Barletta. Per non parlare dell’urgenza di creare la Centrale Operativa del 118 e di rivedere alcune scelte cervellotiche nella medicina territoriale.

Mi auguro, quindi, che la nuova dirigenza sappia difendere i diritti del nostra Provincia e condividere, nel rispetto reciproco dei ruoli, le scelte strategiche. Ciò alla luce soprattutto del grave aumento dell’IRPEF regionale per ripianare i debiti della sanità causati dalla sinistra pugliese, che rischiano di diventare voragini capaci di travolgere reparti e servizi».