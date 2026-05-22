Sabato 23 maggio dalle 21 e domenica 24 dalle 19.30 è prevista una “due giorni” dedicata interamente a Claudio Baglioni a Barletta presso il locale “AStare”. L’originalità della proposta ed il suo interesse per l’ambito della cultura musicale, ci spinge a segnalare il doppio evento ai nostri lettori.

Sia sabato che domenica andrà in scena un Reading musicale con la prima parte intitolata “è una bella opportunità” e la seconda “è l’ultima chance”. In entrambe le serate saranno protagonisti Fluvio Frezza con letture recitate (verrà distribuito anche il suo libro “Claudio Baglioni, metamorfosi di un cantautore”, in omaggio) e Domenico Mezzina come “chitarra e voce”. Ingresso su prenotazione al 3534512809.

Giovanni Ronco