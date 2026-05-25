Nella mattinata di venerdì 22 maggio 2026, presso il Rivellino del Castello di Barletta, si è svolta la 5ª edizione dell’iniziativa benefica “…DONA FORZA! Donazione Interforze”, promossa dall’Associazione AVIS Barletta ODV in collaborazione con le Forze di Polizia e gli altri Corpi operanti sul territorio.

L’evento, organizzato con la partecipazione dell’autoemoteca ASL, ha rappresentato un importante momento di solidarietà e sensibilizzazione alla cultura della donazione del sangue, quale gesto concreto di altruismo e responsabilità civile.

Anche il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta ha aderito all’iniziativa, partecipando volontariamente alla donazione e confermando, ancora una volta, la vicinanza della Polizia di Stato alle iniziative sociali a beneficio della collettività.

Alla manifestazione hanno preso parte operatori in uniforme del Commissariato di Barletta, con la presenza di un’autovettura di servizio con i colori d’istituto, nonché del Dirigente del Commissariato, quale segno di sostegno istituzionale all’evento condiviso dalle Forze dell’Ordine del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un consolidato percorso di collaborazione tra istituzioni e associazioni di volontariato locali, volto a promuovere i valori della solidarietà, della partecipazione e del servizio alla comunità.