Il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito invita i cittadini a partecipare, alle ore 18 di mercoledì 27 maggio 2026, nell’auditorium della parrocchia “Sacra Famiglia”, alla pubblica presentazione dell’intervento di restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli. L’illustrazione del progetto sarà curata dal direttore dei lavori, l’architetto Silvano Rizzi.
Restauro e valorizzazione giardino storico di villa Bonelli: il direttore dei lavori presenta il progetto
Appuntamento il 27 maggio alle 18.00, parlerà l'architetto Silvano Rizzi