Prende il via domenica 31 maggio, alle ore 20.00, la Peregrinatio del busto di San Ruggero nelle parrocchie di Barletta, un cammino spirituale che toccherà l’intera città fino al 19 luglio. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il 750° anniversario della traslazione delle spoglie mortali del santo vescovo da Canne a Barletta, avvenuta il 27 aprile 1276.
La partenza è fissata dalla Basilica Santa Maria Maggiore verso la parrocchia San Domenico, con i successivi trasferimenti che si terranno ogni due giorni alle ore 20.00. Il busto farà tappa in tutte le comunità parrocchiali della città, seguendo un calendario che si sviluppa lungo quasi due mesi di devozione diffusa.
Dopo la partenza del 31 maggio, il busto del santo patrono raggiungerà nell’ordine Santa Maria della Vittoria, il Santo Sepolcro, San Giacomo Maggiore, San Filippo, San Benedetto, Sant’Agostino, l’Immacolata, lo Spirito Santo, San Nicola, San Paolo Apostolo, la Sacra Famiglia, il Cuore Immacolato di Maria, San Giovanni Apostolo, la Santissima Trinità, il Santissimo Crocifisso, Santa Maria degli Angeli e il Buon Pastore, per fare ritorno alla Basilica Santa Maria Maggiore il 6 luglio.
Dal 7 al 15 luglio il busto sosterà per la festa patronale, mentre il 15 luglio, alle ore 6.15, partirà dalla Basilica il tradizionale pellegrinaggio al Santuario dello Sterpeto insieme ai santi patroni. Il 19 luglio il busto farà rientro, in forma privata, al Monastero di San Ruggero.
Il calendario completo:
- 31 maggio, Partenza della Peregrinatio dalla Basilica Santa Maria Maggiore
verso San Domenico (Parrocchia Santa Lucia)
- 02 giugno, da San Domenico a Santa Maria della Vittoria
- 04 giugno, da Santa Maria della Vittoria al Santo Sepolcro
- 06 giugno, dal Santo Sepolcro a San Giacomo MAGGIORE
- 08 giugno, da San Giacomo Maggiore a San Filippo
- 10 giugno, da San Filippo a San Benedetto
- 12 giugno, da San Benedetto a Sant’Agostino
- 14 giugno, da Sant’Agostino all’Immacolata (Monaci)
- 16 giugno, dall’Immacolata (Monaci) allo Spirito Santo
- 18 giugno, dallo Spirito Santo a San Nicola
- 20 giugno, da San Nicola a San Paolo apostolo
- 22 giugno, da San Paolo Apostolo alla Sacra Famiglia
- 24 giugno, dalla Sacra Famiglia al Cuore Immacolato di Maria
- 26 giugno, dal Cuore Immacolato di Maria a San Giovanni Apostolo
- 28 giugno, da San Giovanni Apostolo alla Santissima Trinità
- 30 giugno, dalla Santissima Trinità al Santissimo Crocifisso
- 02 luglio, dal Santissimo Crocifisso a Santa Maria degli Angeli
- 04 luglio. da Santa Maria degli Angeli al Buon Pastore
- 06 luglio, dal Buon Pastore alla BASILICA SANTA MARIA MAGGIORE
- 07-15 luglio, Sosta del Busto di San Ruggero per la FESTA PATRONALE
- 15 luglio, ore 6:15 dalla Basilica al SANTUARIO dello Sterpeto Pellegrinaggio con i Santi Patroni
- 19 luglio, Rientro del Busto del Santo, in forma privata,
al Monastero di San RuggerO