Pubblichiamo la nota stampa dell’assessore all’ambiente Debora Ciliento e del capogruppo di “Per la Puglia” Ruggiero Passero, in merito al porto di Barletta:

«La consegna dei lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta avvenuta ieri mattina alla presenza del ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rappresenta un momento importante per la città di Barletta e per la provincia Bat, perché si tratta di un intervento che rilancerà e potenzierà la vocazione marinara del nostro territorio.

Possiamo dire che la realizzazione dell’intero intervento si deve alla Regione Puglia, che nella scorsa legislatura ha concesso un finanziamento di 13 milioni di euro, a valere su FSC 2021-2027, per incrementare il finanziamento ministeriale rivelatosi non sufficiente a completare l’opera. I lavori al porto di Barletta consentiranno alla nostra città di rilanciare l’economia del mare: turismo, commercio e logistica hanno bisogno di una infrastruttura portuale moderna, sicura, sostenibile che sia pienamente operativa per consentire sviluppo economico e sociale del territorio. Un ringraziamento va sicuramente alla Regione Puglia e a chi si è prodigato per fare in modo che l’opera non fosse una nuova incompiuta».