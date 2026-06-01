Il Settore Welfare ha indetto un’indagine di mercato aperta, finalizzata alla selezione di un operatore economico a cui affidare, ex art. 50 D.lgs. 36/2023, la gestione, in via sperimentale, di un nuovo Centro Polivalente per Anziani. Il Centro sorgerà in via Fermi n. 20, presso uno dei locali appartenenti all’ASP “Regina Margherita”, ed opererà ai sensi dell’art. 106 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.

La creazione di un nuovo Centro ex art. 106 R.R. n. 4/2007, che affiancherà quello già presente in Via Regina Margherita, nasce dall’esigenza di dare una risposta concreta al progressivo incremento demografico della popolazione anziana sul territorio, come evidenziato nel prodromico atto di indirizzo politico-amministrativo (Deliberazione di Giunta Comunale n. 149/2026).

Tra gli obiettivi prioritari dell’iniziativa emersi, interrogando il territorio, negli ultimi tavoli di concertazione del redigendo nuovo Piano di Zona:

• Contrasto all’isolamento sociale: prevenire e mitigare i fenomeni di marginalità, vulnerabilità e solitudine che frequentemente gravano sulla terza età.

• Promozione della coesione intergenerazionale: implementare progettualità innovative orientate all’invecchiamento attivo ed una feconda sinergia e scambio culturale intergenerazionale.

• Modalità di partecipazione: nel pieno rispetto dei principi informanti il Codice dei Contratti Pubblici e della totale digitalizzazione delle procedure amministrative, l’accesso e la partecipazione alla presente procedura competitiva (Codice Gara: G0384) sono consentiti esclusivamente in modalità telematica. Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata e interoperabile “Appalti & Contratti”, accessibile direttamente al seguente indirizzo telematico di pubblicazione dell’Avviso: Portale Appalti & Contratti -Comune di Barletta -Codice Gara: G0384

• Termini di Scadenza: la trasmissione delle istanze di candidatura dovrà avvenire, entro il

termine perentorio del 29 giugno 2026.