Il Settore Welfare ha indetto un’indagine di mercato aperta, finalizzata alla selezione di un operatore economico a cui affidare, ex art. 50 D.lgs. 36/2023, la gestione, in via  sperimentale, di un nuovo Centro Polivalente per Anziani. Il Centro sorgerà in via Fermi n. 20, presso uno dei locali appartenenti all’ASP “Regina Margherita”, ed opererà ai sensi dell’art. 106 del  Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.

La creazione di un nuovo Centro ex art. 106 R.R. n. 4/2007, che  affiancherà quello già presente in Via Regina Margherita, nasce  dall’esigenza di dare una risposta concreta al progressivo incremento  demografico della popolazione anziana sul territorio, come evidenziato  nel prodromico atto di indirizzo politico-amministrativo (Deliberazione  di Giunta Comunale n. 149/2026).

Tra gli obiettivi prioritari dell’iniziativa emersi, interrogando il  territorio, negli ultimi tavoli di concertazione del redigendo nuovo Piano di Zona:
• Contrasto all’isolamento sociale: prevenire e mitigare i fenomeni di  marginalità, vulnerabilità e solitudine che frequentemente gravano sulla  terza età.
• Promozione della coesione intergenerazionale: implementare  progettualità innovative orientate all’invecchiamento attivo ed una  feconda sinergia e scambio culturale intergenerazionale.
• Modalità di partecipazione: nel pieno rispetto dei principi informanti il Codice dei Contratti  Pubblici e della totale digitalizzazione delle procedure amministrative, l’accesso e la partecipazione alla presente procedura competitiva  (Codice Gara: G0384) sono consentiti esclusivamente in modalità telematica. Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria  candidatura attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale  (PAD) certificata e interoperabile “Appalti & Contratti”, accessibile  direttamente al seguente indirizzo telematico di pubblicazione  dell’Avviso: Portale Appalti & Contratti -Comune di Barletta -Codice Gara: G0384

• Termini di Scadenza: la trasmissione delle istanze di candidatura dovrà avvenire, entro il
termine perentorio del 29 giugno 2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE