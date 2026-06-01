Brutte notizie per i fan barlettani di Claudio Baglioni. Il concerto previsto per il 20 agosto 2026 al Fossato del Castello di Barletta è stato rinviato al 18 agosto 2027 a causa delle condizioni di salute dell’artista, colpito da una polmonite interstiziale acuta che gli impone 90 giorni di riposo e cure.

La malattia ha costretto all’annullamento dell’intero «GrandTour La Vita è Adesso», che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia e toccare decine di location in tutta Italia fino a settembre. Tutte le date sono state riprogrammate nel 2027, con la tappa pugliese di Barletta che slitterà dunque di esattamente un anno.

Per chi aveva già acquistato il biglietto, questo rimarrà valido per la data del recupero. Chi invece non potrà partecipare alla nuova data ha tempo fino al 30 giugno 2026 per richiedere il rimborso attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per tutte le informazioni è disponibile il sito www.friendsandpartners.it. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.