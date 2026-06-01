Ha avuto inizio sabato 30 maggio il primo dei percorsi di “autoformazione” di Sinistra Italiana Barletta – Circolo “Franco Dambra”, avviati con l’idea che la vita democratica possa funzionare solo se ogni persona ha gli strumenti per comprenderla. Presso la sede in via Fraggianni, 9, iscritti e non, hanno dedicato un pomeriggio ad approfondire e chiarire il grande tema dell’urbanistica di Barletta. Attraverso gli interventi di Maria Campese, Valeria Modugno, e di un pubblico particolarmente attento, è stata ripercorsa la strada che va dall’approvazione della legge che ha dato inizio alla regolamentazione dell’urbanistica del 1942, al Piano Regolatore Generale di Barletta approvato nel 1971, fino alle più recenti varianti e alle loro possibili conseguenze.

Dopo aver attraversato con semplicità temi che sembrano incredibilmente tecnici, come gli “standard urbanistici” che prevedono 9 mq di verde per abitante, l’iniziativa si è conclusa ragionando insieme ai presenti degli strumenti per progettare il nuovo piano urbanistico, che deve essere in grado di tenere al centro la mobilità sostenibile, di ragionare in armonia con lo sviluppo del porto (che a sua volta richiede un intervento chiaro e lungimirante sul futuro di quegli spazi), che metta al centro non il mero profitto ma la bellezza e la vivibilità della nostra città.

Il percorso di autoformazione proseguirà sabato 6 giugno alle 18:30 presso la sede in via Fraggianni 9, con l’iniziativa “Terra è Vita – lineamenti idrogeomorfologici del territorio di Barletta”, per comprendere insieme le caratteristiche delle varie aree della nostra città.