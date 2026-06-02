Ora è ufficiale: il centro comunale di raccolta di via dei Salici, alla periferia di Barletta, sarà chiuso. Al suo posto sorgeranno nuovi uffici comunali ed un’isola ecologica. È quanto ha deliberato la giunta comunale nella giornata di ieri, 1° giugno, e che segue la nota emessa dalla Barsa il 16 aprile scorso e le criticità della struttura evidenziate dalla Guardia Costiera il 14 gennaio.

È stata proprio la Barsa, gestore della struttura, a segnalare all’Amministrazione come il Centro di Raccolta venisse ormai utilizzato solo per il conferimento di carta e plastica e, tra l’altro, fosse mancante di alcuni requisiti tecnici per operare. L’attivazione di questi ultimi, però, sarebbe inutile, sottolineava sempre Barsa, rispetto all’effettivo impiego dei luoghi e per la presenza di un’isola ecologica poco distante che renderebbe il sito di via dei Salici un semplice doppione del servizio.

La giunta ha recepito le indicazioni della Barsa e ha proceduto a deliberare, disponendo la cessazione dell’attività e il rientro dell’immobile di via dei Salici nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale. La struttura ospiterà, dopo gli interventi necessari, nuovi uffici comunali e, per offrire continuità di servizio ai cittadini, sarà installata una ulteriore isola ecologica nei suoi pressi.

Al netto delle valutazioni effettuate e delle decisioni assunte, rimane un interrogativo per i barlettani che utilizzavano frequentemente la struttura di via dei Salici per ricevere i sacchetti della raccolta differenziata. Servirà trovare una soluzione soddisfacente anche a questa necessità.

Nicola di Chio