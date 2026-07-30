Un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente e la comunità è stato compiuto dai volontari dell’associazione La Via della Felicità di Barletta, che nei giorni scorsi sono intervenuti al Parco degli Ulivi per contribuire a contrastare gli effetti delle alte temperature e migliorare il decoro dell’area.

A causa dell’emergenza caldo che sta mettendo a dura prova il verde urbano, i volontari si sono dedicati all’innaffiatura degli alberi del parco, offrendo un aiuto concreto alla loro sopravvivenza in un periodo particolarmente critico. Parallelamente hanno effettuato una raccolta dei rifiuti abbandonati, restituendo maggiore pulizia a uno degli spazi verdi frequentati dai cittadini.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza della cura del patrimonio comune. Ogni albero rappresenta una risorsa preziosa per la città: contribuisce a mitigare il calore, migliora la qualità dell’aria e rende più vivibili gli spazi pubblici. Allo stesso modo, mantenere puliti i parchi significa offrire ai cittadini luoghi più accoglienti e rispettosi dell’ambiente.

L’attività dei volontari dimostra come anche semplici azioni, svolte con costanza e spirito di servizio, possano produrre un beneficio concreto per tutta la collettività e sensibilizzare sull’importanza della responsabilità individuale nella tutela del territorio.

Con questo intervento, l’associazione La Via della Felicità di Barletta rinnova il proprio invito ai cittadini a partecipare attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, ricordando che il cambiamento nasce dall’impegno quotidiano di ciascuno. Perché, anche di fronte alle sfide poste dal caldo e dall’incuria, qualcosa si può fare.