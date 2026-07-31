Continuità. Con 11 conferme più quella dell’allenatore Massimo Paci, il legame con il recente passato è una risorsa che il Barletta vuole esplorare nella stagione del ritorno tra i professionisti dopo 11 anni di assenza. Lo assicura Mimmo Franco, centrocampista da oltre 300 presenze in C in carriera. Il bagno di folla ricevuto in occasione del test in famiglia con la Primavera al ritorno dal ritiro di Cascia è il segno della fame di calcio in città.

In attesa di innesti in mediana – per Djankpata dello Spezia la trattativa è praticamente chiusa, l’ex Ternana Vallocchia resta nel mirino – il Barletta riparte da due certezze in mezzo al campo: Franco e Piarulli. Senza dimenticare Malfitano, 2007 scuola Cagliari che si è messo in luce nelle prime settimane di lavoro.

Pochi metri più in avanti agirà Anthony Partipilo, uno dei nomi più in vista della campagna acquisti. Il 31enne barese ha già impressionato i compagni per qualità e giocate.

Il calendario opporrà subito Franco a un incrocio con il passato: esordio in Coppa Italia venerdì 14 agosto alle 21 sul campo del Picerno, sua ex squadra. Poi il campionato avrà il via con la trasferta di Caserta e il derby casalingo con il Bari. Grandi sfide all’alba del percorso, da affrontare con la consapevolezza che la continuità può fornirti.

Il servizio.