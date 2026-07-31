Le acque antistanti il Canale H tornano balneabili. Lo comunica il sindaco Cannito che contestualmente ha disposto la rimozione dei cartelli relativi al divieto di balneazione. I campionamenti ARPA eseguiti il 28 luglio scorso sulle acque marine sono conformi ai valori di legge previsti per Escherichia coli ed Enterococchi. Restano invece in corso le indagini AQP nella rete pluviale per accertare le cause del recente inquinamento.
Canale H, il sindaco revoca il divieto di balneazione: «Campionamenti conformi ai valori di legge»
Restano invece in corso le indagini AQP nella rete pluviale per accertare le cause del recente inquinamento