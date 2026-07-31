Dopo aver fatto cantare, ridere e commuovere intere generazioni gli Oesais annunciano il loro addio per sempre alle scene con “CIAO CIAO TOUR 2026”, ovvero “l’ultima estate degli Oesais”.

A Barletta l’appuntamento è il 2 agosto nel Fossato del Castello. Sarà un’occasione speciale per reincontrare il pubblico che, da oltre trent’anni, ama il duo parodia più iconico del Sud Italia. Oltre alle vecchie e recenti amatissime hit degli Oesais, potremo ascoltare live la nuovissima canzone “LA RAPAIN”, il cui video è online su Youtube e sui canali social. Link Youtube: https://youtu.be/laX_AFwYIVE

La data è promossa da Bass Culture e da Vurro Concerti in collaborazione con Radio Norba, RADIO UFFICIALE dell’evento. I biglietti sono disponibili in prevendita sulla piattaforma Ticketone, e direttamente alla biglietteria all’ingresso del concerto (salvo esaurimento)

Tutte le info e i link sono disponibili su: https://bit.ly/oesais2026

Gli Oesais nascono negli anni ’90 come folgorante fenomeno di culto sulle televisioni private pugliesi attraverso Gennaro Nunziante che trasforma in chiave molfettese l’epopea britpop degli Oasis. Con il loro mix di comicità, musica e irresistibile identità territoriale, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo alias Toti e Tata sono entrati nell’immaginario collettivo di intere generazioni.

Nel 2025 la storica reunion ha superato ogni aspettativa: quattro clamorosi sold out alla Fiera del Levante di Bari con oltre 20.000 spettatori complessivi, la data tutta esaurita all’Alcatraz di Milano nell’autunno 2025 e la grande festa natalizia al Palaflorio di Bari, che a dicembre ha richiamato più di 10.000 persone in due serate evento.

Una rinascita accompagnata anche da nuovi brani già diventati cult assoluti come “U mutue a 30 anne”, “A Natale tuoi”, “Vite ca baiv” e “Asse’ ma fa”.

Ma come ogni storia c’è sempre un finale, così i due fratelli musicisti hanno deciso di ritirarsi definitivamente dalle scene, salutando il loro affezionatissimo pubblico con quattro concerti estivi che si annunciano già memorabili.

Già confermata la partecipazione straordinaria di Piero Scamarcio e dello storico Scippatore di emozioni che per l’occasione suoneranno un loro nuovo brano inedito per rendere omaggio ai colleghi Oesais.