84 posti auto di cui 10 per la ricarica di veicoli elettrici, altri due riservati alle donne in gravidanza o neomamme, aperto 24 ore su 24. Inaugurato a Barletta il nuovo parcheggio, gestito da Fs Park, a ridosso della stazione con ingresso da via Monfalcone. Un’operazione da 1.300.000 euro, completamente finanziata da Ferrovie dello Stato. I lavori sono durati otto mesi. Il parcheggio è provvisto di videosorveglianza, assistenza da remoto e offre un collegamento pedonale diretto con i binari. Presente anche il servizio “kiss&ride” che consente la sosta gratuita nei primi 10 minuti di sosta, pensato per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

Prima dei lavori quell’area era un deposito di ferrovie lasciato a sé stesso, dimenticato dalla stessa comunità barlettana che ora, invece, se ne riappropria grazie al lavoro di Fs Sistemi Urbani di concerto con il comune.

In occasione del taglio nel nastro, l’annuncio del nuovo incarico per l’andriese Giuseppe Inchingolo, ora Vice Direttore Generale dell’area Corporate del gruppo Fs. 46 anni, giornalista professionista, era entrato nel gruppo FS nel gennaio 2024 come responsabile della strategia e della comunicazione digitale.

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