Minuti di puro terrore quelli vissuti ieri sera, intorno alle 20:30, all’interno del centro commerciale Mongolfiera di via Trani a Barletta. Un commando composto da almeno cinque malviventi con il volto coperto ha fatto irruzione nella galleria dell’Ipercoop, puntando direttamente all’unica gioielleria del complesso. L’azione è stata tanto fulminea quanto violenta. I banditi, presumibilmente armati di coltelli e armi, hanno minacciato i dipendenti terrorizzati, spaccando le vetrine per fare razzia di preziosi. In quel momento la galleria era ancora affollata di famiglie e clienti intenti a fare gli ultimi acquisti prima della chiusura: ne è scaturito un caos improvviso, tra urla e un fuggi fuggi generale verso le uscite di sicurezza.

Durante i concitati momenti della fuga, i testimoni hanno riferito di aver udito diversi colpi d’arma da fuoco esplosi in aria per garantirsi l’uscita. Sul posto sono stati infatti rinvenuti alcuni bossoli, su cui sono in corso accertamenti per capire se si trattasse di proiettili a salve. La banda è poi scappata a fari spenti a bordo di un’Audi scura, dileguandosi in pochi istanti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura è stata enorme. Sul caso indagano la Polizia di Stato e i Carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere.

Questo episodio si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per i poli commerciali del territorio. Solo sei settimane fa, a metà giugno, si era registrato un fatto analogo al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. In quel caso, tuttavia, si trattò di un tentato furto notturno: una banda aveva utilizzato una Fiat Panda come ariete per sfondare la saracinesca della gioielleria. A Molfetta il colpo fallì grazie ai sistemi di allarme e al tempestivo intervento della vigilanza privata, mentre a Barletta la spregiudicatezza dei rapinatori ha violato la struttura in orario di apertura al pubblico e a mano armata. Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo, la caccia all’Audi nera resta aperta.