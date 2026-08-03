Il Settore Welfare, Servizi scolastici e altri Servizi alla persona rende noto che con Determinazione dirigenziale n. 1650 del 31/07/2026 è stato approvato l’elenco dei punteggi provvisori assegnati alle istanze dei richiedenti l’accesso al servizio di Asilo Nido comunale, sito in via D’Annunzio, 1, per l’anno educativo 2026/2027. Si comunica, altresì, che entro il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della suddetta Determinazione, potranno essere presentate osservazioni in forma scritta, con allegata documentazione, in merito all’attribuzione del punteggio al seguente indirizzo PEC: [email protected].
Per informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 – giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30). E-mail: [email protected].