Venerdì 7 agosto Il Volo farà tappa al Fossato del Castello di Barletta, nell’ambito della leg estiva del World Tour 2026-2027, con cui Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble stanno portando il proprio spettacolo in Italia, Spagna e Grecia, attraversando le diverse anime del repertorio: dalla grande tradizione musicale italiana al repertorio lirico, fino ai brani che hanno segnato la loro carriera. Il trio arriverà a Barletta con uno spettacolo che celebra il proprio percorso artistico, unendo eleganza, interpretazione e una produzione pensata per valorizzare alcune delle location più prestigiose del panorama italiano.

Dopo la tappa barlettana, il tour estivo proseguirà il 9 agosto ad Alghero, all’Anfiteatro Ivan Graziani, nell’ambito dell’Alghero Summer Festival, il 22 e 23 agosto al Teatro Antico di Taormina, il 27 agosto al Parco Villa delle Rose di Lanciano, il 28 agosto allo Sferisterio di Macerata, il 6 settembre in piazza della Loggia a Brescia e l’8 settembre alla Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone.

I concerti estivi anticiperanno la quarta edizione di «Tutti per uno», in programma il 24, 26 e 27 settembre nella cornice di Palazzo Te a Mantova. Il progetto, ideato da Michele Torpedine e organizzato e prodotto da Friends & Partners, vedrà il trio condividere il palco con numerosi ospiti e amici per tre serate di musica e spettacolo, che saranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5.

Dal 10 novembre Il Volo sarà protagonista negli Stati Uniti con una nuova serie di appuntamenti del World Tour. A dicembre il trio tornerà nei palasport italiani con cinque nuove date, che prenderanno il via il 7 dicembre dall’Unipol Forum di Milano, per poi toccare il Nelson Mandela Forum di Firenze il 12 dicembre, il Palazzo dello Sport di Roma il 17 dicembre, l’Inalpi Arena di Torino il 19 dicembre e chiudere all’Unipol Arena di Bologna il 20 dicembre. Nell’autunno 2027, infine, è già in calendario una nuova leg europea nelle principali capitali.