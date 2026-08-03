L’Antiquarium e il Parco archeologico di Canne della Battaglia saranno la splendida cornice di “Notturni”, la rassegna musicale organizzata da Castello Svevo di Bari-Direzione regionale Musei nazionali Puglia in collaborazione con AYSO Orchestra, presentata venerdì scorso a Bari, che prevede anche tre concerti presso proprio il Castello del capoluogo pugliese .

L’appuntamento barlettano è per giovedì 6 agosto alle 20.00 dove prenderà forma la originale promenade intitolata Notturno a Canne: una vera e propria passeggiata serale nel Parco archeologico che permetterà di seguire l’esibizione di ensemble di AYSO Orchestra disposte lungo il percorso, in un suggestivo itinerario tra musica e storia. Sessanta giovani musicisti, provenienti da diversi Paesi europei, impreziosiranno con differenti ensemble gli spazi del sito, creando un itinerario musicale al chiaro di luna in grado di dialogare con l’archeologia e la storia del luogo.

«Far risuonare la grande musica tra le pietre millenarie di Canne della Battaglia – ha dichiarato il Sindaco Cannito – non è soltanto un’operazione culturale ma un atto di profondo rispetto e di valorizzazione del nostro patrimonio identitario, per questo come Amministrazione abbiamo aderito all’iniziativa con convinzione.

Un evento di questa portata dimostra la capacità del nostro territorio di attuare una promozione turistica e culturale moderna e di ampio respiro. Unire la solennità della storia alla bellezza e all’energia della musica dal vivo significa offrire ai nostri cittadini e ai tanti visitatori un’esperienza unica, che invito a non perdere».

Dal canto suo l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli definisce Canne della Battaglia «uno dei luoghi simbolo della nostra identità storica e culturale, un patrimonio che appartiene non solo alla città di Barletta, ma all’intera Puglia e al Paese. La scelta di inserire questo appuntamento nel calendario regionale degli eventi culturali conferma il ruolo strategico di Canne della Battaglia come polo di attrazione e di promozione del patrimonio archeologico pugliese. Il Comune di Barletta è orgoglioso di sostenere percorsi di collaborazione istituzionale che coniugano tutela, valorizzazione e fruizione culturale, nella convinzione che investire nella cultura significhi investire nello sviluppo e nell’identità del territorio».

L’ingresso è gratuito su prenotazione al seguente indirizzo email: [email protected]

L’AYSO Orchestra è una orchestra sinfonica giovanile composta da 70 musicisti under 25 da tutta Italia. Condotta dal direttore artistico Teresa Satalino, si è esibita in alcune delle sale più prestigiose d’Europa. AYSO si è inoltre distinta sulla scena internazionale vincendo per due anni consecutivi il Primo Premio al Summa cum Laude International Youth Music Festival di Vienna. Nel luglio 2025 l’orchestra ha conseguito ulteriori riconoscimenti, tra cui un Golden Award al World Orchestra Festival di Vienna.