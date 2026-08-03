L’asse Partipilo-Da Silva sta già rodando l’intesa, come le giocate del 31enne barese e i quattro gol dell’attaccante brasiliano nel test vinto sulla Soccer Trani hanno dimostrato. Il cantiere del Barletta procede spedito verso il primo impegno ufficiale, quello del 14 agosto a Picerno per la Coppa Italia di categoria, e Massimo Paci non mette in secondo piano il risultato positivo della prima amichevole di stagione.

Fari logicamente puntati su Mateus Da Silva: lo attende il primo campionato in carriera tra i pro e il 29enne brasiliano sta per rispondere presente. Che sia da punta centrale o da appoggio a Ferrante, poco cambia.

I prossimi giorni saranno utili per migliorare la condizione fisica di chi sin qui è stato limitato da piccoli problemi come Franco e Ongaro. Poi testa al calciomercato: un portiere e un centrocampista – Voca è il primo nome in lista per la mediana – sono le priorità in entrata.

Dopo Picerno, l’alba del campionato di Serie C sarà tutt’altro che tenera per i biancorossi: esordio sabato 22 sul campo della Casertana, poi il derbyssimo del Puttillli venerdì 28 con il Bari e un settembre al via con la trasferta di Crotone.