Torna a Barletta l’appuntamento estivo più atteso dagli amanti della buona musica: il Festival MusicArte giunge quest’anno alla sua 18ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più radicati e apprezzati del territorio pugliese. Organizzato dall’associazione Cultura e Musica G. Curci – ETS, sotto la direzione artistica del M° Francesco Monopoli, il festival propone quest’anno quattro serate distinte per stile e atmosfera, unite da un unico filo conduttore: la ricerca della qualità musicale e la valorizzazione di artisti di prestigio nazionale e internazionale.

La rassegna si terrà nella suggestiva cornice del Giardino GOS, in Viale Marconi 49 a Barletta, uno spazio verde che ogni estate si trasforma in un piccolo teatro a cielo aperto, tra luci soffuse e atmosfera raccolta, ideale per accogliere un pubblico trasversale, dagli appassionati di musica classica ai cultori del jazz più contemporaneo. Si parte mercoledì 5 agosto con “Bacharach Songbook”, omaggio intimo al genio compositivo di Burt Bacharach firmato dalle voci di Savio Vurchio e Stefania Tesoro, accompagnate al pianoforte da Aquilino De Luca: un ritorno all’essenza più pura di brani come “The Look of Love” e “Close to You”, spogliati degli arrangiamenti orchestrali che li hanno resi celebri.

Giovedì 6 agosto sarà la volta del Crossway Trio con il progetto discografico “Sweet Sweat”: Daniela Fiorentino al clarinetto, Walter Bagnato a fisarmonica e pianoforte e Fabio Bagnato alla chitarra guideranno il pubblico in un viaggio che intreccia tango argentino, nuevo tango, jazz e klezmer, frutto di un percorso artistico che ha toccato palchi internazionali da Milano a Radio Popolare.

Mercoledì 19 agosto il palco ospiterà “Classical Italian Songs and Latin-Jazz”, concerto della cantante Alessia Martegiani e del chitarrista Maurizio Di Fulvio, tra i nomi più interessanti della chitarra jazz internazionale. Un programma che accosta la tradizione della canzone napoletana al choro brasileiro e ai grandi standard latin-jazz, da Jobim a Tosti, da Pixinguinha a Chick Corea.

Gran finale giovedì 20 agosto con “…E la chiamano estate”, spettacolo del Frank Tritto Swingtet in collaborazione con la voce di Badrya Razem, cantante jazz pluripremiata e docente presso i Conservatori di Reggio Calabria, Pavia e Venezia. Un repertorio che spazia dai classici della musica partenopea allo swing di Sergio Caputo, tra ironia, aneddoti e improvvisazione.

«Il Festival MusicArte nasce e cresce con lìobiettivo di portare a Barletta musica di qualità, capace di parlare a pubblici diversi senza mai scendere a compromessi artistici» dichiara il M° Francesco Monopoli, direttore artistico della rassegna. «Diciotto edizioni sono un traguardo importante, che dobbiamo alla fiducia di un pubblico sempre più numeroso e alla passione di tutti coloro che, ogni anno, rendono possibile questo progetto».

Il Festival MusicArte è organizzato da Cultura e Musica G. Curci – ETS, associazione culturale di Barletta da anni impegnata nella promozione della musica e della formazione musicale sul territorio pugliese, attraverso stagioni concertistiche, concorsi internazionali e progetti educativi. I biglietti hanno un costo di 10 euro a serata (posto unico). Gli abbonamenti sono andati esauriti . Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 380 345 4431, visitare il sito www.culturaemusica.it o scrivere a [email protected].

Festival MusicArte 2026 dal 5 al 20 agosto 2026: https://www.vivaticket.com/it/venue/giardino-gos/516396063