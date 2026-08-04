Il Comune di Barletta comunica che, in occasione della pausa estiva, tutte le sedi della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” sospenderanno le proprie attività nella settimana che precede il Ferragosto.
La chiusura temporanea scatterà da lunedì 10 agosto e si protrarrà fino a venerdì 14 agosto.
Il provvedimento interessa nello specifico i seguenti quattro presidi bibliotecari cittadini:
- Sede del Castello
- Sede di Palazzina Reichlin
- Sede di Palazzo San Domenico
- Sede “Aylan Kurdi” presso il Parco dell’umanità
Tutti i normali servizi bibliotecari all’utenza torneranno a essere erogati regolarmente a partire da lunedì 17 agosto.