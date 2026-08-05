C’è il via libera definitivo della Provincia BAT all’ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in contrada San Procopio a Barletta, gestita dalla società Daisy S.r.l.. La decisione, formalizzata con determinazione dirigenziale del 31 luglio, conclude un lungo iter di Valutazione di Impatto Ambientale iniziato nel lontano 2021.

L’approvazione è subordinata al rispetto di vincolanti prescrizioni ambientali, paesaggistiche e igienico-sanitarie stabilite da enti come Arpa, Asl e Commissione Paesaggio. Nonostante i ripetuti pareri contrari e le deliberazioni di diniego espresse dal Comune di Barletta, la Conferenza di Servizi decisoria ha deliberato a favore dell’intervento basandosi sulle posizioni prevalenti degli altri enti coinvolti nell’iter. Il progetto presentato dalla Daisy autorizza lo stoccaggio di ulteriori 563.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi in contrada San Procopio, a poca distanza dal borgo di Montaltino, sfruttando una cava dismessa adiacente e funzionalmente connessa al sito attuale. Inoltre, il piano prevede una riserva di volumetria non inferiore al 15% a favore di AGER Puglia per soddisfare le esigenze pubbliche di smaltimento dei residui da trattamento meccanico-biologico. Le associazioni del territorio, tra cui Legambiente e il comitato “No Discarica”, avevano duramente contestato il via libera al progetto, presentando anche un esposto in Procura, lamentando potenziali rischi sanitari e una saturazione di rifiuti che penalizzerebbe lo sviluppo sostenibile del territorio. E’ ancora in piedi, invece, il ricorso al Tar presentato dal Comune di Barletta contro il parere tecnico positivo rilasciato a marzo dalla Conferenza di Servizi. Ora il Comune dovrà appellare anche l’ultima determina della Provincia per evitare che diventi esecutiva e che la Daisy possa procedere all’ampliamento della discarica.