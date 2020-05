Si chiama Gaia Maria pesa 3800 grammi ed è alta 53 centimetri: “è il nostro simbolo della ripresa”, dice mamma Marta.

Gaia Maria è nata stamattina poco prima delle 8 a Barletta per strada in via Togliatti , “in così poco tempo che non siamo riusciti a metterci neanche in macchina – racconta Marta, 43 anni al suo secondo figlio – ho avuto da subito contrazioni molto forti e sapevo che stavo partorendo”. “Mio marito è medico ed è stato lui a prendere la bambina tra le braccia”. A tagliare il cordone ombelicale dopo qualche minuto è stata l’infermiera del 118 Matilda Muhaj, “una emozione incredibile – racconta – quando siamo arrivati abbiamo verificato le ottime condizioni di mamma e figlia, abbiamo tagliato il cordone e abbiamo portato entrambe in ospedale a Barletta”. “Le condizioni della donna e della bambina sono molto buone – dice Michele Ardito, direttore della unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta”.