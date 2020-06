È disponibile online “Scelti per voi”, la guida per gli utenti della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta alla conoscenza dei libri più recenti inclusi nel catalogo. La consultazione di “Scelti per voi”, a causa delle note restrizioni anti contagio che non consentono affollamenti negli uffici e luoghi pubblici, rappresenta uno strumento prezioso: infatti, accedendo al sito della Biblioteca https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/biblioteca/ sarà possibile conoscere le ultime acquisizioni con la raffigurazione delle copertine e una breve descrizione delle pubblicazioni selezionate.

Per l’occasione si ricorda che, dopo la recente riapertura della biblioteche disposta con ordinanza regionale, i servizi di prestito, consultazione e restituzione sono garantiti solo nella sede centrale del Castello dal lunedì al venerdì (ore 9/13). L’accesso è consentito attraverso prenotazione via mail all’indirizzo [email protected], nella quale l’utente specificherà il servizio richiesto. Sarà così stabilito dal personale il calendario giornaliero degli appuntamenti, da rispettare presentandosi alla data e all’orario stabiliti esibendo, all’ingresso del Castello, la mail di conferma ricevuta.

La consultazione in sede del materiale escluso dal prestito osserverà comprensibili limitazioni e le postazioni saranno regolarmente sanificate, così come i volumi restituiti destinati a un periodo di quarantena nella sala emeroteca, quest’ultima interdetta al pubblico per tale ragione. Analogamente, previo invio di richiesta mail allo stesso indirizzo suindicato saranno organizzati da remoto la fornitura di riproduzioni, il prestito interbibliotecario e l’assistenza alle ricerche bibliografiche. Sospesa, invece, ogni attività nelle sedi decentrate. Informazioni più dettagliate sul sito istituzionale, mentre per assistenza è possibile rivolgersi telefonicamente ai consulenti bibliotecari: 0883/578646.