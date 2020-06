È il Dottor Michele Barbara, direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Mons. Dimiccoli” di Barletta, il nuovo Presidente dell’AOOI – Associazione Otolaringologi Ospedalieri Italiani.

“In questo momento complesso della nostra vita personale e professionale, la nostra Associazione sarà chiamata a dare delle risposte adeguate a sorreggere e potenziare la nostra specialità. Una specialità che in alcune regioni e province ha subito riorganizzazioni non in linea con l’alto valore professionale che l’otorinolaringoiatria merita“, dice il neo-Presidente dell’AOOI. “Sono consapevole di aver ricevuto un mandato importante, e ne sono molto onorato. Ma allo stesso tempo sono sicuro che solo con l’aiuto di tutti riusciremo a superare le sfide che ci aspettano, per continuare a fare grande la tradizione dell’AOOI, a partire dall’obbligo morale di tenere alto il nome degli illustri e stimati predecessori che con intelligenza, determinazione, altruismo e molta saggezza hanno tenuto unito e forte questo meraviglioso sodalizio“.

L’AOOI rappresenta una delle società scientifiche di otorinolaringoiatria più antiche d’Italia. Nata nel 1947, è stata accreditata nel 2019 dal Ministero della Salute per produrre e diffondere linee guida su temi sanitari di interesse nel proprio ambito di attività, costituendo non soltanto un importante punto di riferimento per la propria disciplina, ma anche per la tutela dello specialista in materia di responsabilità professionale.

“Al dottor Michele Barbara neo Presidente nazionale dell’AOOI vanno i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt – noi e i nostri pazienti conosciamo bene il suo alto valore professionale, la sua passione e la sua dedizione al lavoro. Anche negli ultimi mesi ha continuato in totale sicurezza a operare e ha portato avanti tutte le attività della unità operativa che dirige. Siamo certi che si distinguerà anche come presidente AOOI”.