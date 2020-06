Gravissimo incidente questa sera attorno alle 22 sulla SS 16 bis in direzione Foggia nei pressi dell’uscita che conduce all’Ospedale “Dimiccoli”. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento mentre viaggiavano sulla stessa carreggiata. Due anche i feriti di cui uno in gravissime condizioni. Nel tamponamento completamente distrutti i due mezzi. Strada bloccata per oltre un’ora. Sul posto la Polizia Locale ma anche la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Fondamentale il rapido arrivo di due equipe sanitarie del 118 provenienti da Barletta ed Andria. I due feriti sono stati trasportati nei due nosocomi e cioè al Dimiccoli ed al Bonomo.