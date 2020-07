“Da un controllo sull’ordine di servizio della Bar.S.A. S.p.a. di Barletta, documento che giornalmente regolamenta le funzioni dei singoli operatori, apprendiamo dell’assenza di un dipendente. Sembrerebbe che tale mancanza derivi da un licenziamento sul quale, al momento, non entriamo nel merito. Ciò su cui vorremmo, invece, avere contezza nel rispetto della libertà decisionale dell’azienda, è dello stato della graduatoria che rinviene dal recente concorso per operatore ecologico di II livello che è stato espletato lo scorso anno”. La richiesta è del segretario della Fp Cgil Bat, Emanuele Papeo, e della neo segretaria generale della Fp Cgil Bat, Ileana Remini.

“Qualora questo dipendente sia presente in questa graduatoria, cosa succederebbe all’ordine della stessa? Il disciplinare prevedeva 30 posizioni in graduatoria, dobbiamo dunque presumere che vada a scorrere al 31° posto creando una ulteriore possibilità lavorativa?”, si chiedono i due dirigenti sindacali.

Alla Bar.S.A. S.p.A., dalla segreteria della Fp Bat giunge un’istanza di chiarimento in tal senso: “Abbiamo sempre apprezzato anche pubblicamente la grande trasparenza con cui tale concorso è stato e non dubitiamo che si procederà su questa pregevole strada. Vorremmo infatti che sia mantenuto, come primaria esigenza di questo sindacato, un adeguato livello di servizi ai cittadini, pur in presenza di una così spiacevole notizia di licenziamento, qualora sia confermata”, concludono Papeo e Remini.