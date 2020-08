Non ce l’ha fatta il 66enne di Trani coinvolto nell’incidente stradale che nella tarda serata di ieri, venerdì 21 agosto, ha coinvolto un’Audi A4 e una Fiat 600 sulla Strada Statale 16, che unisce Trani e Barletta, in zona Boccadoro. L’uomo era alla guida della 600, urtata bruscamente dall’A4 in fase di sorpasso mentre i mezzi viaggiavano in direzione Trani. Troppo profonde le ferite alla testa e alle gambe riportate dall’uomo, che è morto diverse ore dopo l’arrivo all’ospedale Bonomo di Andria. La donna che viaggiava al suo fianco, una 57enne, è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Dimiccoli di Barletta: è tenuta sotto osservazione ma non è in pericolo di vita. Si attende invece l’esito del test alcolemico e degli esami tossicologici a cui è stato sottoposto all’ospedale di Bisceglie l’uomo tranese alla guida dell’Audi, uscito praticamente illeso dall’incidente. Gli agenti della Polizia di Stato di Trani sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.

