Riparte da Barletta il R-evolution Festival, nato in Puglia nel 2011, diventato dal 2015 un festival itinerante, con l’intento di coinvolgere attivamente i territori regionali e fare in modo che quest’ultimi diventino partecipi di una trasformazione culturale, turistica ed economica. Sarà Barletta a ospitare la prima tappa della decima edizione con una settimana di eventi al via lunedì 7 settembre. Dopo la grave pandemia che ha colpito il nostro Paese, seppur in maniera contenuta nella città di Barletta, il team di lavoro FIOF, ha deciso di presentare per la decima edizione di R-evolution, un programma con contenuti seppur spessore, rappresentati in forma ludica e creativa, con spettacoli realizzati da fotografi con esperienza nel settore della fotografia ed il supporto di giovani artisti, quali musicisti, artisti di strada e ballerini.

Le luci di R-evolution si accenderanno su tutto il territorio cittadino, con il coinvolgimento del centro storico e delle periferie, ponendo l’attenzione sulla valorizzazione di aree, strutture, monumenti ed architetture di maggiore interesse dell’ente comunale.

Avvicinare i territori, le varie culture regionali, che fanno della Puglia, uno dei Paesi più affascinanti dell’Italia, ci consente di indagare, di arricchirci attraverso uno dei mezzi più immediati nel panorama della comunicazione: la fotografia, quella vera, quella che emoziona e ti fa riflettere, ma anche divertire ed arricchire. “Ciò che FIOF intende realizzare – spiega il presidente Ruggiero Dibenedetto – sono spettacoli legati alla valorizzazione del Patrimonio Storico – Culturale e delle Tradizioni del Territorio e spettacoli per l’Infanzia”.

R-evolution Retrò _ SI VA IN SCENA

Programma





Il Mago della Luce a cura di Francesco CITO

dal 07 al 09 settembre 2020

h. 18.00 – 19.00



Spettacolo per la prima infanzia

Laboratorio di educazione all’immagine

I partecipanti possono aderire ad una sola giornata e alla serata conclusiva

Intrattenimento a cura di MAGICABULA

Partecipazione gratuita

Si rende necessaria prenotazione (max 10 bambini a spettacolo), nel rispetto normative anti-covid!!!

giovedi 10 settembre 2020

Ore 19.00 – 20.30

c/o Future Center

Viale Marconi 39 – Barletta

BIG BABY SHOW: VENGHINO SIGNORI VENGHINO…

Serata aperta a tutti i bambini, che hanno partecipato durante le tre giornate di laboratorio, accompagnati dai genitori

Presentazione autore e laboratorio

Esposizione opere realizzate dai bambini

Consegna attestato “Mago della Luce”

Performance di ballo – coreografie Numero Uno Barletta

Animazione con l’artista giocoliere Mone Monè



IL FOTOGRAFO AMBULANTE a cura di Gianni De Gregorio

dal 07 al 09 settembre 2020

dalle ore 19.30 alle 21.00



Installazione, scenografia/ritratti per strada in stile retrò

Spettacolo itinerante:

07.09.20 Parco dell Umanità

08.09.20 Castello

09.09.20 Via Nazareth







sabato 12 settembre 2020

ore 20,30 – 22-30 Anfiteatro – Giardini del Castello



GOOD BYE SHOW

Spettacolo aperto alla cittadinanza

Esposizione ritratti realizzati per strada

Performance di danza a cura della Numero Uno Barletta – Coreografie Jive – Swing – Dixieland – Twist

Spettacolo musicale “I CONTRABBANDISTI”



R-evolution Retrò _ SI VA IN SCENA

Programma completo

Dal 07 al 09 Settembre ore 18.00

Francesco Cito…il mago della luce

Fotografia significa SCRIVERE con la luce… si può scrivere con la luce senza macchina fotografica, ecco la MAGIA!!!

Francesco CITO, noto Maestro del fotogiornalismo, oltre ad avere nel suo curriculum, mostre, premi e riconoscimenti internazionali per la sua carriera di reporter, ha sviluppato negli ultimi anni vari percorsi formativi, di educazione all’immagine per professionisti, ma anche amatori e studenti.

https://www.francescocito.it/

In occasione del Festival R-evolution Retrò a Barletta, Francesco Cito, vestirà i panni del misterioso “MAGO della LUCE” cercando di trasmettere ai piccoli pionieri che parteciperanno, tanta curiosità e un approccio sconosciuto alla fotografia, diverso dalla realtà quotidiana.

La fotografia, agli occhi dei più piccoli, trasforma il fotografo in un illusionista, capace di trasformare la luce in immagine.

Smartphone, macchina fotografica, polaroid??? ASSOLUTAMENTE NO!!!

Nessuno di questi strumenti sarà utilizzato per creare un’immagine.

Come faranno i piccoli pionieri a creare una fotografia???

SEMPLICE… PURA MAGIA…

UNA STANZA BUIA E UNA LALMPADINA ROSSA.

Immersi nell’oscurità della stanza, i bambini con l’accensione della lampadina rossa vedranno concretizzarsi la loro piccola magia.

FIOF si è fatto promotore di questo spettacolo nelle scuole dell’infanzia ed elementari in varie città di Italia, a partire dal 2011.

Ed è proprio dalla città di Barletta, che ha preso vita il primo spettacolo di Magia, promosso dal FIOF, nella prima edizione del R-evolution Photo Festival.

Per festeggiare la decima edizione, R-evolution fa un salto nel passato… et voilà…

R-evolution Retrò… ritorna la magia della luce, ad incantare i più piccini.

Incredibile il feedback ricevuto negli anni da parte dei bambini, che increduli per quello che riuscivano a creare, spesso hanno posto curiose domande: “Sei un vero mago? Sei un supereroe? Dove si compra questa carta magica? E così via…

ma ancora più interessante è il feedback ricevuto dai genitori dei piccoli, affascinati dai racconti dei loro bambini…

non sanno come sono riusciti a creare le immagini che mostrano ai genitori… semplicemente perché abbiamo trasformato i loro bambini in VERI MAGHI della Luce.

Con le immagini realizzati dai bambini, durante i laboratori sensoriali, che hanno questa duplice valenza, LUDICA e di EDUCAZIONE all’ IMMAGINE, sarà realizzato un allestimento pubblico, dove i bambini inviteranno tutti i genitori ad esplorare le loro opere di MAGIA.

I laboratori sono rivolti alle seguenti fasce d’età:

03 – 05 anni (dedicato alla prima infanzia)

06 – 07 anni (dedicato alla seconda infanzia)

08 – 10 anni (dedicato alle terza infanzia)

giovedi 10 settembre 2020

Ore 19.00 – 20.30

c/o Future Center

Viale Marconi 39 – Barletta

BIG BABY SHOW: VENGHINO SIGNORI VENGHINO…

Serata aperta a tutti i bambini, che hanno partecipato durante le tre giornate di laboratorio, accompagnati dai genitori e/o nonni

Gli ospiti avranno modo di apprezzare le opere dei piccoli “maghetti”.

Sarà realizzata una mostra/installazione

Presentazione del Mago della Luce, alias Francesco Cito, a cura del Presidente Nazionale FIOF Ruggiero Di Benedetto.

Lo show sarà allietato da una performance di danza, realizzata dai ballerini della Numero Uno Barletta, con le coreografie dei Maestri Paola e Roberto Dimalta, che vantano un curriculum ricco di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali

Parteciperà al BIG BABY SHOW l’artista/giocoliere Mone Monè.

Artista di strada, 28 anni, Simone ha iniziato a studiare l’arte di strada e ad esibirsi tredici anni fa, e non ha più smesso, assieme alla sua associazione di artisti “Equipe Querelle”. Il suo futuro non è scritto, forse è meglio così.

dal 07 al 09 settembre 2020

dalle ore 19.30 alle 21.00

IL FOTOGRAFO AMBULANTE a cura di Gianni De Gregorio

“Un pezzo di storia antropologica della fotografia ambulante, un paradosso necessario in un mondo odierno fatto di telefonini a tre fotocamere”. Cit. Mario Laporta

Giovanni de Gregorio, l’ultimo cascettaro fotografico napoletano, riprende una grande tradizione dell’inizio secolo scorso che ha resistito fino alla metà degli anni ’60, quella dei fotografi che stazionavano sotto al San Carlo e in Piazza Municipio con le loro cascette, le quali con una lavorazione fotografica chiamata “a tipo e controtipo”, riuscivano a fornire, ai loro occasionali clienti, fotografie per documenti, foto ricordo della visita a Napoli o addirittura foto ricordo di sposi novelli in viaggio di nozze, come nel famoso sketch del film Miseria e Nobiltà di Mario Mattioli.

Ritratti unici in bianco e nero, con l’utilizzo di una tecnica di oltre cento anni fa, riscatto di un procedimento fotografico storico ed artigianale.

La passione per recuperare l’antico mestiere, il tempo necessario per una momentanea relazione di fiducia e complicità, la concreta presenza di un supporto da tenere tra le mani, conservare e mostrare, fa sì che ogni foto sia differente, ognuna speciale ed irripetibile, trasformandola così in un oggetto con un valore che va oltre l’immagine.

La preziosa scatola, costruita in legno artigianalmente, seguendo la tradizione degli antichi fotografi itineranti, fa da macchina fotografica, ingranditore e laboratorio allo stesso tempo, permettendo così di consegnare il ritratto finito su carta in pochi minuti.

Si comincia con la posa, l’immagine si vede capovolta sul vetro all’interno della scatola, laddove la carta fisserà poi lo scatto. Dapprima s’ottiene il negativo, che, sviluppato sotto lo sguardo dei ritrattati, verrà poi nuovamente fotografato per ottenere la copia finale, in bianco e nero su carta fotografica.

Magia, alchimia fotografica e la conoscenza di un mestiere artigianale si uniscono in questo processo unico e particolare. Argento e luce, per vivere l’incanto della fotografia più pura.

De Gregorio realizzerà installazioni/scenografie in tre locations della città di Barletta, dove sarà possibile farsi ritrarre in stile Retrò. La cittadinanza sarà protagonista, il FOTOGRAFO AMBULANTE, sarà disponibile a ritrarre tutti coloro che amano la fotografia, lontana dai selfie.

Lo spettacolo itinerante si terrà presso il Castello, Vico della Marra, Parco dell’Umanità.







sabato 12 settembre 2020

ore 20.30 – 22.30 Anfiteatro – Giardini del Castello



GOOD BYE SHOW

Spettacolo aperto alla cittadinanza

R-evolution Retrò si conclude, sabato 12 settembre, c/o l’Anfiteatro del Castello, con un’interessante mostra fotografica, curata da FIOF, con i ritratti realizzati dal FOTOGRAFO AMBULANTE.

A far da cornice al vernissage, musica e balli, rigorosamente in stile Retrò.

Sarà ancora una volta l’ASD Numero Uno Barletta ad allietare la serata con performance di ballo, con coreografie Jive – Swing – Dixieland – Twist.

I ballerini della Numero Uno danzeranno sulle note de “I Contrabbandisti”

Da un incontro nato per gioco è nata la swing band che sta facendo parlare tutta la Puglia.

Sei protagonisti, più o meno famosi, del mondo della musica. Al timone Giupy Semeraro: eclettico artista, noto per la sua partecipazione in Italia’s Got Talent e X-Factor, crooner della band. Giampiero: insegnante di giorno, pianista dall’appeal portoricano nella notte! Il maestro Tursi: clarinettista nervoso, irascibile, ma troppo bravo e divertente! Non sorride ma suona la tromba come pochi sanno fare: Frank Crescenzio. Dalle orchestre più importanti di Puglia, Angelo Cito, col suo contrabbasso, scalda i motori della gang dello swing. Maestro di arti marziali e percussioni, Alessio Santoro, alla batteria, è parte fondamentale della formazione.

Reduci da esperienze teatrali, I Contrabbandisti vantano prestigiose collaborazioni, fra le quali, alcune recenti esibizioni con i maestri NICOLA NITTI (Sax) e MUZIO PETRELLA (Chitarra Hawaiana e Armonica a bocca). Il loro swing/cabaret ha coinvolto anche grandi intrattenitori come GIANNI

IPPOLITO!

I 6 manigoldi, rivoluzionano il panorama delle band itineranti, proponendo una scaletta e un costume che riporta all’epoca del proibizionismo, ai bar fumosi e dalle atmosfere dark, alle danze provocanti del Lindy Hop.