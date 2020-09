Chiara e netta è stata la risposta degli italiani al quesito referendario sul “taglio dei parlamentari”: Sì per il 69.39% in tutta la nazione. Un quorum ampiamente superato anche se un quorum non serviva, trattandosi di un referendum confermativo costituzionale. La domanda, tacciata da taluni come demagogica, punto centrale per il M5S, e sostenuta un po’ da tutti i partiti in momenti alterni, ha ottenuto risultati ancor più sbalorditivi nel nostro territorio: infatti, in Puglia, gli elettori favorevoli al “taglio” lineare sono stati oltre un milione, pari al 75,21%;l.

Ma i dati aumentano pian piano che ci si avvicina a casa nostra: nella BAT, il 78,86% ha sostenuto il Sì, salendo a Barletta con il 78.92%. Nella città della disfida, soltanto poco più di 8.000 elettori hanno sostenuto le ragioni del No.